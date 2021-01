Изненадваща ли е загубата на Байерн?

| FUN FACT



Winners of the last 8 Bayern vs Gladbach matchups:



Bayern (Mar 2017)

Gladbach (Nov 2017)

Bayern (Apr 2018)

Gladbach (Oct 2018)

Bayern (Mar 2019)

Gladbach (Dec 2019)

Bayern (Jun 2020)

Gladbach (Jan 2021)



At least we know who wins their meeting in May! #BMGFCB pic.twitter.com/Whjo3YFKHO