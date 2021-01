Антъни Джошуа си дава още най-много 5 години на ринга

Шампионът по бокс в тежка категория Антъни Джошуа сензационно вече мисли за края на кариерата си.Месец след като защити титлите си в двубой с Кубрат Пулев , 31-годишният британец обяви, че си дава още най-много пет години на професионалния ринг.

"Спечелих много, но това не е началото, а по-скоро краят. Остават ми около пет години, практически колкото един олимпийски цикъл. Поколенията се сменят и ще дойдат по-младите", заяви Джошуа пред Bad Left Hook.

