Зидан: Дано ситуацията с Рамос и Васкес се изясни възможно най-скоро

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан коментира темата с изтичащите договори на капитана Серхио Рамос и крилото Лукас Васкес.

"Рамос? Ще видим какво ще се случи. За момента Серхио е тук, Лукас Васкес също. Утре ни предстои мач и трябва да дадем своя максимум, за да направим нещата добре. Не ми се иска те двамата да напуснат, но във футбола никога не се знае. Това, което е важно и го искам, е всичко да се нареди. Знаете какво мисля и се надявам то да се случи, нищо повече. Да, говорил съм си с играчите за новите договори. Това, което аз искам за моите футболисти, е ситуацията да се изясни възможно най-скоро. Желая те да са готови за игра, да тренират и да правят нещата добре, което и се случва. За мен това е най-важното. Еден Азар? Той е с нас и си тренира нормално. Не знам дали е готов за 90 минути игра. Утре ще видим как ще го използваме. Идват и други мачове, така че ще действаме лека-полека.

