Рали Великобритания отпадна от програмата на WRC за 2021 година

Организаторите на Световния рали шампионат (WRC) обявиха, че рали Великобритания няма да се проведе през тази година, като неговото място в календара за шампионата ще бъде заето от белгийското рали Ипр.

До промяна се стигна, след като организаторите на британското рали, което през тази година трябваше да се проведе в Северна Ирландия, вместо в Уелс както е по традиция, не успяха да си гарантират нужното финансиране за организиране на надпреварата. Причина затова е кризата породена от коронавирус пандемията.

In 2021, #WRC will go to Belgium for the first time #RallyYpres | @ypresrally