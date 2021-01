Пиоли: Не мисля, че Ибрахимович ще играе утре

Звездата на Милан Златан Ибрахимович днес се присъедини към отборната тренировка, но според наставника Стефано Пиоли нападателят няма да е на разположение за утрешния мач срещу Торино. Междувременно, местните медии твърдят, че Хакан Чалханоглу също ще пропусне двубоя заради лека травма на глезена.

"Отсъстващите? В един сложен сезон има подобни ситуации. Имаме някои трудности, но няма смисъл да си хабим енергията за неща, които не можем да контролираме. Трябва да търсим решения. Отборът се представя добре и трябва да продължи така и утре вечер. Торино имаха трудности в началото, но това е нормално, когато пристигне треньор с нова концепция. Сега те са в позитивен период, играят с убеждения и трябва да бъдат уважавани. Приех загубата от Ювентус по същия начин както и победите. Нямаше нужда от моята намеса, за да повиша своето самочувствие или това на играчите. Те знаят, че направиха приличен мач и трябва да мислят за следващите. Наясно сме в нашите качества и вярваме в подхода ни.

