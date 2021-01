Карлос Сайнс с втора етапна победа в рали Дакар

Карлос Сайнс (MINI) спечели шестия етап на рали Дакар с дължина 348 километра от Ал Кайсума до Ха'Ил в Саудитска Арабия. Дължината на етапа бе съкратена със 100 километра от организаторите, след като те прецениха, че ще е по-добре за състезателите това да се случи след изключително трудните за навигация последни няколко дни.

Испанският пилот завърши с време 3:38:27 и постигна втора етапна победа в тазгодишното издание на надпреварата. Втори на 4:03 остана Язид Ал-Раджи (Toyota), а трети се класира Насер Ал-Атия (Toyota), който изгуби 7:16 спрямо миналогодишния победител.

Лидерът в генералното класиране и 13-кратен шампион в ралито Стефан Петерханзел (MINI) остана четвърти в етапа на 7:34 зад своя съотборник.

Девекратният световен рали шампион Себастиан Льоб (BRX) отново имаше проблеми по трасето, като получи повреда в окачването и се наложи технически екип да му окаже помощ.

10th in the GC this morning, @SebastienLoeb has broken a suspension arm after 97 km. He is awaiting his assistance team and will lose a precious time today.#Dakar2021 pic.twitter.com/vZUTWdlEOe