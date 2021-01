Световен футбол ФИФА въвежда експериментално допълнителна смяна 08 януари 2021 | 17:07 - Обновена Прочетена 237 0



копирано





От Световната футболна централа съобщиха, че здравето е основен приоритет и при всяко съмнение за мозъчно сътрение потърпевшият играч трябва да бъде заменен. Това правило бе одобрено на заседание на Борда на Международната футболна асоциация (ИФАБ) миналия месец.



FIFA to trial concussion substitution at next month's Club World Cup India TV https://t.co/FF4m0Efekf pic.twitter.com/VyUCfUN4yy — The World Cup (@WorldCupFinal) January 8, 2021

Така на турнира от 1 до 11 февруари в Катар отборите ще имат право на пет смени плюс една допълнителна в случай на удар в главата. Европейският клубен шампион Байерн Мюнхен и останалите континентални първенци ще научат жребия за турнира на 19 януари. ФИФА ще въведе пробно използването на допълнителна смяна на играч в случай на мозъчно сътресение по време на световното клубно първенство Катар другия месец.От Световната футболна централа съобщиха, че здравето е основен приоритет и при всяко съмнение за мозъчно сътрение потърпевшият играч трябва да бъде заменен. Това правило бе одобрено на заседание на Борда на Международната футболна асоциация (ИФАБ) миналия месец.Така на турнира от 1 до 11 февруари в Катар отборите ще имат право на пет смени плюс една допълнителна в случай на удар в главата. Европейският клубен шампион Байерн Мюнхен и останалите континентални първенци ще научат жребия за турнира на 19 януари. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 237

1