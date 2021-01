Зимни спортове Изцяло норвежки подиум на спринта в Оберхоф, Илиев остана 38-ми 08 януари 2021 | 16:45 - Обновена Прочетена 540 0



Носителят на големия кристален глобус за последните две година Йоханес Тингнес Бьо записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в спринта на 10 километра в немския зимен център Оберхоф. Sweet 50th victory for Johannes Thingnes Boe in the #OBE21 sprint! And an all Norwegian podium, too. @NSSF_Biathlon



Johannes Thingnes Boe

@tarjei_boe

Sturla Holm Laegreid https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IUbEjdCDpy — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021 По-малкият от братята Бьо премина дистанцията за точно 25:12, като по-този начин остана на 10.8 секунди пред своя брат Тарей, въпреки че направи една грешка, срещу нула за Тарей. Трети на подиума днес се качи друг норвежец – Стурла Холм Легрейд, който завърши на 21.6 секунди зад победителя, като не допусна грешка при двете си стрелби. Победителят от третия спринт за сезона Йоханес Дале остана пети, като по този начин четирима представители на Норвегия се класираха сред първите пет. Единствен тяхната хегемония прекъсна италианецът Лукас Хофер, който завърши четвърти с изоставане от 32.4 секунди спрямо първото място. Той и Дале бяха разделени от само 2.8 секунди, като и двамата допуснаха по един пропуск. A Norwegian battle for the victory - Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe and Sturla Holm Laegreid are within seconds of each other after the standing shooting! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/w6VEn1Qwps — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021 От българите най-добре се представи Владимир Илиев, който завърши на 38-ма позиция с изоставане от 2:00.3 минути, след допуснати общо три грешки. По този начин той си заслужи право на участие в утрешното преследване на 12.5 километра, в което ще бъде единственият роден представител. Другите трима българи днес Димитър Герджиков, Антон Синапов и Благой Тодев останаха съответно 67-ми, 76-ти и 94-ти. Герджиков направи цели четири наказателни обиколки, Синапов три, а Тодев само една, но преминаването му на цялата дистанция бе изключително слабо. В борбата за големия кристален глобус лидер остава днешният победител Тингнес Бьо, който има актив от 488 точки и води с 67 пред Легрейд, докато трети на 108 пункта от лидера е Дале. В надпреварата за малкия глобус в дисциплината спринт водач с 259 точки отново е Тингнес Бьо, който има преднина от 41 пункта пред Дале и 62 пред своя брат, който е трети. Утрешното преследване в Оберхоф стартира в 15:45 часа българско време. 0



ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

