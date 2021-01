Стартовете за СК по ски алпийски дисциплини за жени в Марибор бяха отменени

Двата гигантски слалома валидни за световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите, които трябваше да се проведат в Марибор, Словения следващата седмица бяха отменени заради липсата на сняг.

BREAKING: due to a lack of snow, the two women’s Giant Slalom races from Maribor (SLO) will br rescheduled in Kranjska Gora (SLO).

Giant Slalom 16/01/2021 at 11.00/14.00

Giant Slalom 16/01/2021 at 9.15/12.15#fisalpine pic.twitter.com/Vq2sQE5uPR