Бокс Фюри "захапа" Джошуа: Велик? Добър си само на снимки! 08 януари 2021



В сряда вечерта носителят на поясите на WBA, WBO, IBF, IBO Антъни Джошу публикува две снимки, на които е изпотен след свой спаринг, и написа: “Велик съвременен боец ще може да се състезава успешно във всяка епоха“.

A great modern day fighter will be able to compete in any era pic.twitter.com/Qx7akPfaDV — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) January 6, 2021 На което шампионът на WBC Фюри отговори подигравателно: “Значи ти изхвърчаш през прозореца". След което добави: “Велик? Задникът ми! Ти беше нокаутиран от дебело момче, което имаше триседмично предизвестие. Трябва да кажа, че си велик само в това да изглеждаш добре на снимки”.

A great? My arse! You got ktfo by a chubby kid who had 3 weeks notice. You are a great at looking good on pics I must say whit whooo.....xxx — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 7, 2021 Заради пандемията от коронавирус е все по-малка вероятността Великобритания да посрещне мача за абсолютната световна титла. Мениджърът на Ей Джей Еди Хърн обяви наскоро, че Сингапур се очертава като неочаквана възможност да бъде домакин на събитието. Интерес проявяват още Дубай, Катар, IDY и Катар, като в момента Саудитска Арабия е фаворит за домакинството.



