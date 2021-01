Дончич уважи бившите си съотборници в Реал и призна, че е научил много от Спанулис

Звездата на Далас Маверикс Лука Дончич поведе отбора си към победа над Денвър Нъгетс през изминалата сутрин. Словенецът остана на една борба разстояние от "трипъл-дабъл", след като записа 38 точки, 9 борби и 13 асистенции за успеха със 124:117. След мача юношата на Реал Мадрид бе запитан от легендата Шакийл О'Нийл върху кой тип играчи е моделирал играта си - американските или европейските.

Добре дошли в Магията на Лука (видео)

"Взимах по малко от всички. Гледах ЛеБрон, имах страхотни съотборници в Испания като Серхию Люл, Руди Фернандес и Фелипе Рейес. Научих много от тях, както и от Василис Спанулис. Просто научаваш по малко от всеки играч", отговори Лука.

21-годишният плеймейкър на Мавс заяви, че добрата защита през второто полувреме е била ключът за успеха на отбора му.

Luka Doni in his last two games this season is averaging 35.5 points, 12.5 rebounds, and 12.0 assists per game. pic.twitter.com/clWVnjRgQe