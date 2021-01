Барселона ще срещне екзекутора на Атлетико за Купата на краля

Днес беше изтеглен жребият за 1/16-финалите на Купата на краля. В третия кръг на турнира се включват Реал Мадрид, Барселона, Реал Сосиедад и Атлетик Билбао, които ще спорят и за Суперкупата на Испания.

Реал Мадрид ще се изправи срещу третодивизионния Алкояно, който вчера отстрани елитния Уеска с 2:1 на свой терен. Играчите на скромния тим се зарадваха, че ще имат възможността да играят срещу испанския шампион. Барселона също изтегли отбор от третото ниво на местния футбол. Става въпрос за Корнейя, който поднесе голямата изненада във втория кръг, елиминирайки като домакин Атлетико Мадрид с 1:0. "Блаугранас" за първи път в своята история ще се изправят срещу този съперник за Купата на краля. Крайните победители във всички двойки ще се определят в един мач между 16 и 21 януари, а 1/8-финалите ще се проведат на 27 януари. В третия кръг ще участват 16 тима от Ла Лига, 10 от Сегунда дивисион и 6 от Сегунда Б. Домакини са отборите от по-ниска дивизия.

Жребий за 1/16-финалите на Купата на краля

Корнейя - Барселона

Ибиса - Атлетик Билбао

Алкояно - Реал Мадрид

Кордоба - Реал Сосиедад

Пеня Депортива - Валядолид

Навалкарнеро - Ейбар

Малага - Гранада

Алмерия - Алавес

Леганес - Севиля

Алкоркон - Валенсия

Жирона - Кадис

Спортинг Хихон - Бетис

Еспаньол - Осасуна

Фуенлабрада - Леванте

Райо Валекано - Елче

Тенерифе - Виляреал

The reaction of Alcoyano players when they heard they will play against Real Madrid in the Copa del Rey. pic.twitter.com/8pdLuLKVY6