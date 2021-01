НБА Джеръми Лин и колоритно дуо влизат в Лигата за развитие на НБА 08 януари 2021 | 14:46 Прочетена 378 0



копирано





Jeremy Lin will sign a deal to play with the Santa Cruz Warriors in the NBA G League, per @ShamsCharania pic.twitter.com/PlM2f1Q4Kc — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 7, 2021 Отборът на Голдън Стейт Уориърс все пак успя да спазари Джеръми Лин. 32-годишният ветеран ще подсили дъщерния тим на ГСУ в Джи Лигата - Санта Круз Уориърс, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic". По този начин Лин ще е на линия за скъсения нов сезон в Лигата за развитие, който ще се проведе през февруари и март в "балона" в Дисни Уърлд, където приключи заключителната фаза от кампанията в НБА през миналата година. Чрез представянето си в Джи Лигата шампионът с Торонто от 2019-а ще може да си заслужи договор или с първия отбор на Голдън Стейт, или с всеки друг клуб, който остане впечатлен от качествата му. Лин трябваше да подпише сделка с "войните" миналия месец и моментално да стане част от първия тим, но от ФИБА забавиха разрешителното, което му бе нужно, за да направи трансфер в НБА. Голдън Стейт удари на камък с Лин Освен Лин, през новия сезон в Джи Лигата ще гледаме и две колоритни фигури от близкото минало. Бившите съотборници в Лос Анджелис Лейкърс Майкъл Бийзли и Ланс Стивънсън също ще станат част от Лигата за развитие, като те ще вземат участие в Драфта, който ще се проведе на 11 януари, сподели Шамс. За последно Бийзли бе част от Бруклин Нетс и можеше да се включи с тима за доиграването на миналия сезон, но през лятото даде положителна проба за COVID-19 и бе освободен. Стивънсън пък игра за Лейкърс през сезон 2018/19, а след това прекара няколко месеца в Китай с отбора на Ляонин. Lance Stephenson and Michael Beasley have both signed contracts to play in the NBA G League, per @ShamsCharania pic.twitter.com/TuJLfHfv27 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 378

1