Касано: В момента Флорентино Перес е кралят, папата и кардиналът

Бившият нападател на Реал Мадрид Антонио Касано коментира голямата власт, с която разполага клубният президент Флорентино Перес.

"Аз съм бил в Реал Мадрид и клубът е различен от всички останали. В момента Флорентино е папата, кралят и кардиналът. Ако той ти предложи едно, а имаш сделка с друг клуб, който ти предлага три пъти повече, Перес ще реши дали ще останеш в отбора. Ето, Лука Модрич щеше да си тръгва, но остана и спечели "Златната топка". При Фабио Канаваро беше същото. През 2006-а той играеше добре с Ювентус, но можеха да дадат наградата на Джанлуиджи Буфон или пък на Зинедин Зидан, ако не беше ударът му срещу Марко Матераци на финала на Мондиала. Преди няколко години Златан Ибрахимович се пошегува, че "Златната топка" винаги я печели Перес", заяви Касано пред BoboTV, напомняйки за думите на шведа от 2018-а, че Лионел Меси спори за приза с Флорентино Перес, а не с Кристиано Роналдо.

