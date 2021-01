Зимни спортове Две българки влязоха в преследването в Оберхоф, Екхоф записа 4-та победа за сезона 08 януари 2021 | 14:17 - Обновена Прочетена 821 0



Милена Тодора и Мария Здравко си заслужиха правото да стартират в утрешното преследване на 10 километра от петия кръг за сезона в Световната купа по биатлон, след като завършиха в първите 60 на днешния спринт. A little tougher, a little faster - the Oberhof tracks have been changed a little with the World Championships 2023 taking place here. #OBE21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pa8xQnTcCz — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021 Тодорова премина дистанцията от 7.5 километра в немския зимен център Оберхоф за 25:39.1, след като допусна две грешки при стрелбата си от положение легнал и завърши 30-та на 1:45.1 зад победителката. Здравкова пък бе безгрешна при двете си стрелби, но направи по-слабо ски бягане и завърши на 46-та позиция, на 44 секунди зад Тодорова. Третата българка в днешния старт Даниела Кадева остана 65-та, с една пропусната мишена, като тя изостана на само 10 секунди зад последното място даващо право на участие в утрешното преследване. The #OBE21 sprint results are in - @TirilEckhoff with a flawless victory! And a first individual podium for Lisa Theresa Hauser.



@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

@hannaaaoberg @SwedenBiathlon

Lisa-Theresa Hauser @OESVbiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/97jJFW0LN8 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021 А победата днес грабна норвежката Тирил Екхоф, която премина дистанцията за 23:54.0, поваляйки всичките десет мишени, с което си осигури преднина от 30 секунди пред Хана Йоберг преди утрешния старт. Шведката също не допусна нито един пропуск, но бе значително по-бавно по тежкото трасе в Германия. Трета в днешния старт завърши австрийката Лиза Тереза Хаузер, която допусна една грешка при втората си стрелба и остана на 40.2 секунди зад Екхоф. She's missed two targets but it's looking like another solid result for Total Score leader Marte Olsbu Roeiseland! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VQraYt4gDz — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021 В класирането за големия кристален глобус лидер с актив от 455 точки продължава да е Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), която днес завърши на пета позиция, след като допусна по един пропуск при двете си стрелби. Втора в битката за големия глобус е Хана Йоберг, която изостава с 23 пункта спрямо водачката, докато трета на още 26 точки е Екхоф. В борбата за малкия глобус в дисциплината Рьозеланд е първа с актив от 228 пункта и преднина от само две пред Хана Йоберг, докато трета с актив от 208 е Екхоф. Утрешното преследване на 10 километра започва в 13:45 часа българско време.

