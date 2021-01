Зидан ще води Реал Мадрид срещу Осасуна

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан ще може да води своя отбор в утрешното гостуване на Осасуна, съобщават испанските медии.

Както е известно, вчера Зидан се самоизолира, след като е разбрал, че е бил в контакт със заразен с коронавирус. Двата теста на френския специалист за COVID-19 обаче са били отрицателни. Затова от Реал Мадрид са изпратили медицинските данни на Ла Лига, откъдето дали своето съгласие треньорът да бъде на пейката в утрешния двубой. Зидан дори ще води днешната следобедна тренировка на тима, а преди това ще даде и пресконференция. Заради снежните условия в Памплона мадридчани ще пътуват за мача още днес.

