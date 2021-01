Семейство Малдини достигна 1000 мача с екипа на Милан в Серия "А"

С влизането на Даниел Малдини в игра при загубата с 1:3 от Ювентус, представителите на неговото семейство вече имат точно 1000 мача като футболисти на Милан в Серия "А", похвалиха се от клуба.

Преди 19-годишния атакуващ халф, екипа на "росонерите" са носили неговите дядо и баща, съответно Чезаре Малдини и Паоло Малдини, които са клубни легенди. Чезаре има 347 шампионатни мача с "Дявола" в периода 1954 - 1966 г. След това Паоло изигра рекордните за гранда от Милано 647 двубоя в Калчото между 1985 и 2009 г. Даниел пък досега е записал шест мача за Милан в италианския елит - два през миналия сезон и четири през настоящия.

Cesare, Paolo, Daniel. 1000 volte Maldini in Serie A

