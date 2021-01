Шампионът в "Тур дьо Франс" и съотборниците му се ваксинираха срещу COVID-19

Шампионът от „Тур дьо Франс“ Тадей Погачар и съотборниците му от тима на „Обединените арабски емирства“ бяха ваксинирани срещу COVID-19.

Процедурата по ваксинирането на колоездачния отбор се състоя в петък по време на тренировъчния лагер в Абу Даби. Освен състезателите, ваксината на „Синофарм”, която бе избрана от здравното министерство на Обединените арабски емирства, си сложиха и всички останали членове на треньорския екип.

