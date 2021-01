Испания Легенда на Реал е фаворит за наследник на Зидан 08 януари 2021 | 11:12 - Обновена Прочетена 9771 0



Реал (Мадрид) е на 2-о място с 36 точки, на две от лидера Атлетико, но и с два мача повече. В събота те гостуват на Въпреки че има четири победи в последните пет мача в Примера дивисион, Зинедин Зидан не може да бъде спокоен за бъдещето си като треньор на Реал (Мадрид), пише вестник AS. Изданието твърди, че основен фаворит за заместник на французина е бившия нападател Раул. В текста също така се посочва, че Маурисио Почетино също е бил в списъка на кандидатите, но след като е поел Пари Сен Жермен , вариантът вече не е актуален.В момента 43-годишният Раул Гонсалес Бланко води втория отбор на Белия балет, а селекция на Реал пак под негово ръководство спечели Юношеската Шампионска лига на УЕФА.Като футболист Раул се превърна в истинска икона за феновете на отбора, печелейки шест пъти шампионската титла на страната, два пъки Шампионската лига, два пъти Световното клубно първенство и веднъж Суперкупата на УЕФА. На домашна сцена има още четири Суперкупи на Испания, а с националния отбор на страната е Световен и два пъти Европейски шампион.Заема и второто място за най-добър реализатор в историята на клуба с 324 попадения, като на върха е Кристиано Роналдо с 450.Реал (Мадрид) е на 2-о място с 36 точки, на две от лидера Атлетико, но и с два мача повече. В събота те гостуват на Осасуна , но без Зидан, който се е заразил с коронавирус.

