Официално: Аякс привлече нападател на Уест Хам

От Аякс официално оповестиха, че са привлекли нападателя на Уест Хам Себастиан Але. От клуба разкриха дори трансферната сума, която е в размер на 22,5 млн. евро - най-голямата в историята на амстердамския гранд за ново попълнение. Договорът на играча е до лятото на 2025 г.

Националът на Кот д'Ивоар се присъедини към "чуковете" през лятото на 2019 г. за сумата от 50 млн. евро, които бяха платени на Айнтрахт (Франкфурт). Престоят му в Лондон обаче беше кратък, като за този период той изигра 53 мача с 14 гола и 3 асистенции за тима. Той вече разполага с опит в Нидерландия, тъй като носеше екипа на Утрехт между 2015 и 2017 г. 26-годишният Але ще може да дебютира за Аякс още в неделя в дербито срещу ПСВ Айндховен.

Bonjour @HallerSeb



Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien