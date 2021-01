НБА Добре дошли в Магията на Лука (видео) 08 януари 2021 | 09:21 Прочетена 2434 0



По този начин Далас съумява да запише своята втора поредна и общо четвърта победа от началото на сезона. Момчетата на старши треньора Рик Карлайл са сред седемте отбора в Западната конференция с баланс от 4 успеха и 4 поражения. Нъгетс пък не успяха да продължат добрата си серия от две поредни верни стъпки и допуснаха петата си загуба за сезона. Отборът на Майк Малоун е 10-и в подреждането на Запад с актив от 3 победи и 5 поражения.



Luka & Joker go back-and-forth with 38 PTS apiece as the @dallasmavs win in an OT thriller.



Doncic: 38 PTS, 9 REB, 13 AST

Jokic: 38 PTS, 11 REB pic.twitter.com/JItKkb1xWV — NBA (@NBA) January 8, 2021 Отборите на Далас Маверикс и Денвър Нъгетс предложиха истинско шоу, в което главните роли за пореден път бяха поверени на две от големите звезди на НБА - Лука Дончич и Никола Йокич. Словенският плеймейкър на Мавс поведе тексасци към драматична победа над сръбския си колега и неговия тим с крайното 117:124 (28:22, 24:21, 26:33, 31:33, 8:15) в "Бол Арина", Колорадо.По този начин Далас съумява да запише своята втора поредна и общо четвърта победа от началото на сезона. Момчетата на старши треньора Рик Карлайл са сред седемте отбора в Западната конференция с баланс от 4 успеха и 4 поражения. Нъгетс пък не успяха да продължат добрата си серия от две поредни верни стъпки и допуснаха петата си загуба за сезона. Отборът на Майк Малоун е 10-и в подреждането на Запад с актив от 3 победи и 5 поражения. Колкото и клиширано вече да звучи, Лука Дончич отново открадна шоуто. 21-годишният лидер на Маверикс бе с основна заслуга за изстраданата победа на отбора си, след като приключи срещата с 38 точки, 9 борби, 13 асистенции и 4 отнети топки. При стрелбата си словенският национал бе 13/22 от игра, включително 2/7 от тройката, в допълнение с 10/15 от наказателната линия. Дончич допусна и 8 грешки в нападение, но това няма кой знае какво значение, тъй като гардът реализира 9 от 15-те точки на Далас в продължението, за да донесе успеха в Тексас. От другата страна също толкова феноменален бе Никола Йокич. Сръбският гигант отбеляза върховите за сезона си 38 точки в мрежичката на Далас, като към тях допълни и 11 борби, 4 асистенции и 2 отнети топки. 25-годишният плеймейкър на Нъгетс стреля 14/31 от полето, заедно с 4/10 от тройката, както и 6/10 от наказателната линия. Йокич остави надеждите на отбора си за победа живи, след като изравни резултата със сирената за край на редовното време. Двукратният участник в "Мача на звездите" отбеляза стрелба от средно разстояние през ръката на Уили Коли-Стайн и по този начин прати мача в продължение, в което обаче Денвър загуби двубоя. Luka Doncic scored or assisted on 29 of the Mavericks last 38 points of the game (76%), beginning with his assist at the 7:38 mark of the 4th quarter.



The Nuggets scored 29 points as a team during that span. pic.twitter.com/t2MAeJfYFr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2021 Самият мач протече по равностоен начин през първите 12 минути, като в самия край на откриващата четвърт Денвър поведе с 6 точки след серия от 0:8. Нъгетс направиха преднината си двуцифрена по средата на втората четвърт и успяха да запазят комфортния си актив до полувремето - 53:42. Отборът на Далас показа характера си през второто полувреме и съкрати дефицит от 10 точки в третата четвърт, за да се залепи до своя опонент - 76:78 преди началото на последния период. Във финалните 12 минути драмата бе на дневен ред, а ключовите стрелби от двете страни валяха една след друга. По всичко изглеждаше, че тройка на крилото на Далас Максимилиан Клебер за 107:109 при оставащи 2.4 секунди от мача ще бъде достатъчна за крайния успех на гостите, но в следващата атака Йокич отбеляза страхотна стрелба и изравни резултата по 109. В продължението Лука Дончич откри сметката на отбора си с пет поредни точки, а след това същото стори и стрелеца Джош Ричардсън, който изведе отбора си до преднина от 119:114. Йокич стопи три точки от разликата, но Дончич отново блесна с брилянтните си изяви и затвори мача от наказателната линия за 124:117. JOKIC SENDS THE GAME TO OT pic.twitter.com/gOtIbX3bnw — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2021 Дориан Фини-Смит и Джош Ричардсън също имаха поддържаща роля в представлението със своите 14 точки всеки. Бобан Марянович получи 16 минути през днешния ден и наниза 12 точки, а Тим Хардауей-младши отново влезе от пейката и вкара 11 пункта за Далас. Джамал Мъри реализира 21 точки за Денвър, Гари Харис направи добър мач и остана с 15 пункта при 6/9 стрелба, Монте Морис се включи от скамейката с 11 точки, а ДжаМайкъл Грийн почти стигна до "дабъл-дабъл" с 10 точки и 9 борби. I really have no idea how this went in. Low arc, no touch. ...... Or at least that's what we've been taught. Maybe Doncic just discovered a new form of jump shot. pic.twitter.com/TQe9z9PLRq — Bobby Karalla (@bobbykaralla) January 8, 2021 Далас се завръща вкъщи, където ще приеме Орландо Меджик в неделя от 3:30 часа. Денвър пък се отправя към Филаделфия, за да се изправи срещу Сиксърс утре от 22:00 часа, въпреки че в отбора на Фили има положителен тест за COVID-19 на гарда Сет Къри и тимът все още е в изолация в Ню Йорк след днешния си двубой срещу Бруклин Нетс. СТАТИСТИКА ОТ МАЧА 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

