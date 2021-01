Първите думи на Амад Диало след трансфера в Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед обяви официално договорения още през октомври трансфер на Амад Диало Траоре от Аталанта.

18-годишният талант подписва договор до лятото на 2025-а година с опция за допълнителен сезон. Крилото привлече погледите на редица от големите клубове в Европа, но в крайна сметка се озова на “Олд Трафорд, след като англичаните се съгласиха да платят 25 милиона, а сумата може да достигне и до 40 милиона при постигането на определени клаузи.

Младокът ще се присъедини официално към първия тим, въпреки че от Аталанта изявиха желание да го задържат до края на сезона под наем. Амад Диало Траоре изрази задоволството си пред клубния сайт от завършването на трансфера и големите си амбиции за бъдещето.

