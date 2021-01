От ФА наказала Кавани, въпреки че не го смятат за расист

Английската футболна асоциация публикува мотивите, с които наложи наказание от три мача и глоби със 100 000 лири нападателя на Манчестър Юнайтед Единсон Кавани. Уругваецът бе санкциониран, защото използва думата "negrito" при комуникация със свой приятел в "Инстаграм" през октомври.

В испанския език въпросната дума няма негативна конотация и се използва за обръщение към приятел, но в Англия ситуацията е по-различна. Въпреки това от мотивите за решението става ясно, че Регулаторната комисия към ФА не смята Кавани за расист и той не е бил наясно, че използва неподходящ език, но парадоксално наказанието му за расизъм остава.

FA have released written reasons re Edinson Cavani 3-match ban. Includes this: "In light of player’s high profile, inability to speak English + had approaching 8m Instagram followers, Commission surprised that no ‘(social media) training’ specifically put in place by his club."