Новият изпълнителен директор на Ботев (Пд) с богата визитка, клубът търси специалисти в четири области

Горещо в "Коматево" - испанец става изпълнителен директор на "канарчетата", ето част от новите

През 2015 г. основава PITCH Sports, логистична компания, фокусирана в Световната купа на FIFA 2018. През 2016 г. Даниел се присъединява към LaLiga като отговорен за развитието на стратегии за бизнес в Руската федерация и Беларус. Освен това е съветник на борда в Hype Sports Innovations и изнася лекции в различни курсове за спортен маркетинг в бизнес училища.

Бившият представител на Ла Лига в Русия и Източна Европа Даниел Серехидо е новият изпълнителен директор на Ботев (Пловдив) Серехидо има много богата визитка като представител на Ла Лига в Русия и Украйна. Той е отговарял за промотирането на испанската Ла Лига в Русия и Беларус от 2016-а до 2020-а година.Той има много контакти с руски и украински клубове, като често е гостувал на срещи организирани от Шахтьор Донецк.От днес Ботев (Пловдив) използва сайта jobs.bg, за да потърси специалисти в четири области. "Канарчетата" търсят да назначат:– Media & Communications Officer– Social Media Manager– COMMERCIAL OFFICER– Executive Assistant to the Board and CEO