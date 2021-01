Ман Юнайтед обяви привличането на вундеркинд, който договори още през октомври

Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на Амад Диало Траоре от Аталанта, съобщaва официалният сайт на клуба. Младокът привлече погледите с изявите си в резервния отбор на италианския тим, а в края на миналия сезон в Серия “А” направи и своя дебют в мъжкия футбол.

Signed Sealed Delivered We are to confirm @AmadDiallo79 's transfer to United has been finalised! #MUFC

“Червените дяволи” договориха трансфера на крилото още в последния ден на трансферния прозорец през октомври миналата година на стойност 25 милиона евро, който може да достигне до 40 милиона с допълнителни бонуси, но трябваше да изчакат получаването на работна виза за Великобритания, за да завършат окончателно сделката. Диало подписва договор до лятото на 2025-а година с опция за още един допълнителен сезон.

Welcome to the United family, @AmadDiallo79



Get to know the latest addition to our squad #MUFC