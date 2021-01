Моторни спортове Кубица ще участва в "24-те часа на Дайтона" 07 януари 2021 | 18:04 - Обновена Прочетена 493 0



Бившият пилот във Формула 1 Робърт Кубица ще участва в тазгодишното издание на „24-те часа на Дайтона“ в края на месец януари. Полякът ще участва в клас LMP2 с датския тим High Class Racing, който използва шаси Oreca 07. Партньори на Кубица в автомобила с номер 20 ще бъдат двамата датчани Андерс Фьордбах и Денис Андерсен, както и австриецът Фердинанд вон Хабсбург. We are pleased to confirm our driver lineup for @Rolex24Hours



Welcome @R_Kubica, Reseve Driver for @alfaromeoracingorlen & Austrian star @Fhabsburg62 who join HCR regulars @AFjordbach & Dennis Andersen #highclassracing #imsa #rolex24 #daytona #hrx #skaarup #polarseafood pic.twitter.com/p1DIFpgqd1 — High Class Racing (@HighClassRacing) January 7, 2021 За Кубица участието в състезанието във Флорида ще е дебют в състезанията с прототипи, като в миналото той е тествал такива от клас LMP1 на Световния шампионат по издръжливост (WEC) на Международната автомобилна федерация (ФИА). „Това е ново предизвикателство за мен. До сега в моята кариера съм се фокусирал основно в спринтовите надпревари. Маратонските изискват изцяло различна нагласа. Тук споделяш колата си със съотборниците си, които изглеждат наистина добри пилоти и много се надявам да достигнем до финала в това състезание. Колата също ще е нова за мен, но се надявам бързо да свикна с нея, въпреки че ще трябва да я споделям по време на тестовете и тренировките“, заяви Кубица. Breaking news!



Our reserve driver Robert Kubica will be taking part in one of the most prestigious races in motorsports: the 24 Hours of Daytona.



Good luck Robert and @HighClassRacing! pic.twitter.com/OQ33FtA9Ph — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) January 7, 2021 Неговите пълни планове за 2021 година все още не са известни, като единствено е ясно, че той ще продължи да бъде резервен пилот на тима на Алфа Ромео във Формула 1 и ще вземе участие в няколко свободни тренировки през сезона.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 493

