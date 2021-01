Док Ривърс: Представяте ли си, ако протестът беше от чернокожи?

Бунтовете на привържениците на Доналд Тръмп през вчерашния ден в столицата на САЩ - Вашингтон, засегнаха Националната Баскетболна Асоциация. Двубоят между Бостън и Маями можеше и да не се изиграе, след като баскетболистите на двата тима обсъждаха бойкотиране преди началото на срещата - подобно на бойкота на Милуоки през лятото, когато две нощи нямаше мачове. Все пак всички срещи от вчерашния ден се изиграха и се разминаха само с превърналото се в обичайно коленичене по време на националния химн.

Неочакван герой за Бостън в мач, който можеше и да не се изиграе

Старши треньорът на Филаделфия 76ърс Док Ривърс направи изявление за случилото се през вчерашния ден преди началото на мача между неговия тим и този на Вашингтон Уизардс. Специалистът намеси расата в дискусията и зададе въпроса дали всичко щеше да протече толкова мирно и спокойно, ако протестите бяха организирани от чернокожи.

"Could you imagine today if those were black people storming the capitol?"



