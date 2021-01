Петерханзел увеличи преднината си в рали Дакар

Французинът Стефан Петерханзел (MINI) увеличи с малко над две минути преднината си на върха в генералното класиране при автомобилите след днешния пети на рали Дакар.

13-кратният шампион в ралито остана на трето място в днешния ден по 456-километровото изпитание от Рияд до Ал Кайсума. Петерханзел завърши на 2:25 минути зад южноафриканеца Жиниел де Вилиерс (Toyota), който постигна своята 17-та етапна победа в кариерата си на рали Дакар.

Де Вилиерс имаше аванс от над 7 минути след първите 250 километра, но „върна газта“ във втората половина от етапа и го приключи за 5 часа, 9 минути и 25 секунди . Втори завърши друг южноафриканец - Брайън Барагванат (Century Racing).

Катарецът Насер ал-Атия (Toyota), който спечели предишните три етапа, се оплака, че е загубил около 8-9 минути по трасето, заради което финишира четвърти на 4:38 минути зад Де Вилиерс и на 2:13 минути зад основния си конкурент Петерханзел. Разликата в генералното класиране между двамата обаче остава напълно преодолима - едва 6:11 минути. Трети на повече от 48 минути зад Петерханзел се движи испанският ветеран Карлос Сайнс (MINI).

При мотоциклетистите настъпи промяна на върха в генералното класиране и начело излезе пилотът на Honda Кевин Бенавидес. Аржентинецът спечели етапа с време от 5:09:50. Той остави точно на минута зад себе си чилиеца Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda), който завърши втори. Трети на 1:20 минути е австралиецът Тоби Прайс (KTM).

Досегашният водач в генералното класиране - французинът Ксавие дьо Султре (Husqvarna), завърши етапа на шесто място на 7:55 минути зад победителя. По този начин той изостава с 2:31 минути от Бенавидес в генералното класирането. Хосе Флоримо е трети на 3:42 минути от аржентинеца, а само на секунда зад него е четвъртият Прайс.

При камионите победата отиде за руснака Андрей Каргинов (Kamaz), който финишира етапа за 5:26:39. Втори на 2:42 остана Алексей Вишневски (MAZ), а трети на 3:41 приключи Дмитри Сотников (Kamaz).

В генералното класиране първи е Сотников с преднина от 33:53 минути пред сънародника си Антон Шибалов (Kamaz) и 51:11 минути пред чеха Мартин Мачик (Big Shock Racing).

В петък предстои шестият етап от рали Дакар - 448 километра от Ал Кайсума до Ха'Ил.