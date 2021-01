Флорида Пантърс ще допускат по 5000 души в първите си мачове за сезона

Тимът Флорида Пантърс ще домакинства пред 5000 души в началото на новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), обявиха от клуба. Това е близо четвъртина от капацитета на BB&T Center, който е първото хокейно съоръжение с напълно завършена подготовка за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Looking forward to seeing you (safely) back at @thebbtcenter

soon!



Single game tickets for our 2020-21 regular season home games will go on sale this Friday, Jan. 8 at 10am.



https://t.co/UgSunSYI4j pic.twitter.com/VlnXBhXGZC