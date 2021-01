Панатинайкос е готов с избора си

Баскетболният отбор на Панатинайкос съвсем скоро ще може да се похвали с нов старши треньор. На основното място на пейката на "детелините" се очаква да застане израелският специалист Одед Каташ, който финализира откупуването на договора си с настоящия си тим Апоел (Йерусалим), твърди авторитетният уебсайт Eurohoops. Както е известно, преди няколко дни Панатинайкос остана без треньор след уволнението на Йоргос Воворас.

Воворас издържа само половин година начело на Панатинайкос

46-годишният наставник никога досега не е тренирал отбор извън родината си. Въпреки това Каташ има обща история с Панатинайкос, която датира от годините му като играч. Бившият плеймейкър носи екипа на гръцкия гранд в рамките на две години между 1999-а и 2001-ва, като за времето си в Атина печели Евролигата през 2000-а и става двукратен шампион на гръцкия шампионат.

