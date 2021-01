НБА Тежка контузия приключи сезона на Маркел Фулц 07 януари 2021 | 13:13 Прочетена 841 0



Markelle Fultz goes down with a knee injury Prayers Up pic.twitter.com/X84gxT8qyU — NBA Central (@TheNBACentral) January 7, 2021 22-годишният бивш избор №1 правеше солиден сезон и бе сред основните играчи на старши треньора на тима Стив Клифърд. Фулц записваше върховите в кариерата си 14.3 точки и 6.1 асистенции в седемте мача от началото на кампанията.



Orlando’s Markelle Fultz has suffered a torn left ACL, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2021 "Бог има план за мен и аз знам, че това в крайна сметка ще ме направи по-силен. Вярвам на братята си в отбора, защото имаме толкова много да докажем. До всички фенове - продължавайте да ни подкрепяте. Ще подходя с цялото си сърце към възстановяването си и ще бъда най-добрият съотборник в отбора", написа бившият гард на Филаделфия в профилите си в социалните мрежи.



Както е известно, през миналия месец плеймейкърът подписа нов 3-годишен договор с Орландо на обща стойност $50 милиона.

