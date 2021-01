Зимни спортове Бъфало загуби нападател за целия сезон в НХЛ 07 януари 2021 | 11:57 Прочетена 233 0



Земгус Гиргенсонс ще пропусне целия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като претърпя операция заради травма в сухожилие, получена по време на тренировка. Срокът за възстановяване на нападателя на Бъфало Сейбърс е около шест месеца, обявиха от клуба. Zemgus Girgensons underwent successful surgery today to repair a hamstring injury suffered during our scrimmage on Jan. 4.



The expected recovery time for this injury is approximately six months. — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) January 6, 2021 Латвиецът Гиргенсонс се готвеше за осмия си сезон в Бъфало, след като подписа нов 3-годишен договор на стойност 6.6 милиона долара през октомври. През миналия сезон Гиргенсонс вкара 12 гола и подаде за още седем в 69 мача. В кариерата си той има 61 попадения и 138 точки в 489 двубоя. Jack and Linus are back #LetsGoBuffalo pic.twitter.com/bj7SjLg6ye — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) January 6, 2021 Сейбърс, които започват сезона с домакинство срещу Вашингтон на 14 януари, получиха и добри новини. Капитанът Джак Айхел направи първа тренировка, след като пропусна четири дни с травма в краката. Вратарят Линус Улмарк също направи първа тренировка след изолация. Канадските национали Дилан Козънс и Джак Куин пък бяха включени в ростъра след края на световното първенство за младежи в Едмънтън.

