Брогдън и Сабонис отчаяха Хюстън

Индиана продължава да се представя на високо ниво през настоящия сезон. Пейсърс записаха своята 6-а победа от началото на кампанията, след като надвиха Хюстън Рокетс като домакин със 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20).

Рекордни в кариерата 35 точки, в допълнение със 7 асистенции на плеймейкъра Малкълм Брогдън помогнаха за успеха на "пешеходците", които в момента държат втората позиция в Източната конференция с актив от 6-2. "Ракетите" допуснаха четвърто поражение за сезона и са 13-и на Запад с 2-4.

Домантас Сабонис изигра поредния си стабилен мач и завърши с 22 точки, 12 борби и 4 асистенции за Индиана. Джъстин Холидей поведе пейката с 20 точки, докато Виктор Оладипо завърши с 18 и 9 борби. Центърът Майлс Търнър пък се отчете с цели 8 чадъра.

