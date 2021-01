Световен футбол Луис Роблес прекрати кариерата си 07 януари 2021 | 10:32 Прочетена 285 1



Вратарят Луис Роблес прекрати кариерата си след 14 години в професионалния футбол. 36-годишният американец прекара последния си сезон в Мейджър сокър лигата (МЛС) с Интер Маями, но получи фрактура в ръката през октомври и изигра само 15 мача. Роблес игра осем години за Ню Йорк Ред Булс и държи рекорда за поредни мачове в МЛС със 183 между 2012 и 2018. Той бе обявен и за най-добър вратар в шампионата през 2015.



"Кариерата ми е изпъстрена с прекрасни спомени и страхотни истории, но в нея най-паметни за мен ще бъдат хората, които срещнах. Говоря за бившите ми съотборници, треньорите и феновете, които ме обичат или мразят. Благодаря на всички тях и на семейството ми, което винаги ме е подкрепяло", написа той в "Инстаграм".



Роблес, който започна кариерата си в Германия през 2007, има 74 сухи мрежи. Luis Robles announces retirement from professional soccer https://t.co/Pe0lphp2l1



Thank you, for everything, Luis! pic.twitter.com/H0E6XwCTTA — Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) January 7, 2021 1



