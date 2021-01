НБА Сиксърс не се уплашиха от рекордните 60 точки на Бийл 07 януари 2021 | 10:31 Прочетена 1090 0



Филаделфия продължава да е топ отборът в Източната конференция. Сиксърс записаха 5-ата си поредна и общо 7-а победа от началото на сезона, след като постигнаха труден успех над Вашингтон Уизардс със 141:136 (33:24, 49:43, 34:39, 25:30). Така тимът на Док Ривърс остава на лидерската позиция в конференцията с актив от 7-1, докато Вашингтон е 13-и с баланс от 2 успеха и 6 поражения. Страхотни изяви на Джоел Ембийд (38 точки) и Сет Къри (28 точки) помогнаха на победителите да се измъкнат невредими от изключителната вечер на звездата на Вашингтон Брадли Бийл, който записа рекордните в кариерата си 60 точки. Стрелецът стреля 20/35 от игра, както и 7/10 от тройката, добавяйки 13 точки от наказателната линия от 15 опита. Bradley Beal drops a career-high 60 PTS against the 76ers. pic.twitter.com/sJ62gI7WOv — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021 Гардът на "вълшебниците" отбеляза цели 57 точки до началото на последната четвърт, но защитата на Филаделфия се съвзе от ударите и успя да го лимитира до едва 3 пункта във финалните минути. По този начин Бийл изравни рекорда на Гилбърт Аринас за най-много точки в историята на "вълшебниците". 3-кратният участник в "Мача на звездите" ниже 60 точки на ЛА Лейкърс през 2006-а. От другата страна Джоел Ембийд също има с какво да се похвали. Звездата на Сиксърс записа 38 точки, 8 борби, 5 асистенции, 3 отнети топки и 3 чадъра и се превърна в първия играч от 38 години насам, който се отчита с линия от поне 35/5/5/3/3 в историята на Филаделфия. Преди него с такова постижение в златните страници на отбора от града на братската любов се отличава легендата Джулиъс Ървинг, който записва 35/7/5/3/4 срещу Детройт през 1983 г. Bradley Beal has a career-high 57 PTS in 3Qs pic.twitter.com/FSzJKiaD7d — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 7, 2021 Сет Къри записа върховите за настоящия сезон 28 точки, след като стреля 11/14 от игра, включително 6/7 от тройката. Тобайъс Харис и резервата Шейк Милтън завършиха с по 19 точки, Бен Симънс регистрира "дабъл-дабъл" от 17 точки и 12 асистенции, а Дани Грийн приключи с 15 точки и 5 завършващи подавания. Joel Embiid tonight:



38 PTS

8 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

55/75/100%



He’s the first Sixer with a 35/5/5/3/3 game since Julius Erving in 1983. pic.twitter.com/9i5epScKs1 — StatMuse (@statmuse) January 7, 2021 Освен Бийл, който към 60-те си точки добави 7 борби и 5 асистенции на сметката си, Ръсел Уестбрук остави 20 точки, 8 борби и 12 асистенции, Давис Бертанс вкара 17 от пейката, а центърът Томас Брайънт се разписа с 11 точки и 6 борби. Филаделфия вече е на път за "Барклейс Сентър" в Бруклин, където ще гостува идната нощ от 2:30 часа на Нетс. Вашингтон взима ден почивка и след това излиза срещу Бостън Селтикс в "ТД Гардън" в събота от 2:30 часа. СТАТИСТИКА

