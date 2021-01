ММА Стипе Миочич: Ще се опитам да нокаутирам Нгану 07 януари 2021 | 08:42 - Обновена Прочетена 4408 0



копирано





Първата им битка видяхме преди няколко години и в нея Миочич доминира над Нгану и го победи с решение. Тогава Стипе смълча критиците, но сега Франсис отново е във възход и вярва, че е поправил грешките от първата битка.



Миочич идва след 2 поредни победи над Даниел Кормие и е готов за тежкото предизвикателство. В първата битка Миочич печелеше точки, но този път няма да е така и той ще търси победата с нокаут:

View this post on Instagram A post shared by WHY WE LOVE MMA (@wwlmma) “Това е бой и Франсис Нгану удря много силно. Знаете ли, всичко може да се случи по време на бой. В тежка категория сме, бием се с малки ръкавици. В тази дивизия един удар може да реши всичко, още повече, ако се биете с човек като Франсис.



Но нека разгледаме ситуацията от моя страна. Аз също имам силен удар и мога да го нокаутирам. Знам, че още никой не е успял, но със сигурност ще опитам. Няма да стоя само там и да вкарвам точки по време на битката, а ще се опитам да я завърша”, заяви Миочич.



mma.bg Шампионът на UFC в тежка категория Стипе Миочич ще се опита да направи това, което никой преди него не е правил. 38-годишния ветеран ще пробва да нокаутира своя съперник Франсис Нгану. Двамата ще направят реванш за титлата през март.Първата им битка видяхме преди няколко години и в нея Миочич доминира над Нгану и го победи с решение. Тогава Стипе смълча критиците, но сега Франсис отново е във възход и вярва, че е поправил грешките от първата битка.Миочич идва след 2 поредни победи над Даниел Кормие и е готов за тежкото предизвикателство. В първата битка Миочич печелеше точки, но този път няма да е така и той ще търси победата с нокаут:“Това е бой и Франсис Нгану удря много силно. Знаете ли, всичко може да се случи по време на бой. В тежка категория сме, бием се с малки ръкавици. В тази дивизия един удар може да реши всичко, още повече, ако се биете с човек като Франсис.Но нека разгледаме ситуацията от моя страна. Аз също имам силен удар и мога да го нокаутирам. Знам, че още никой не е успял, но със сигурност ще опитам. Няма да стоя само там и да вкарвам точки по време на битката, а ще се опитам да я завърша”, заяви Миочич.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4408 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1