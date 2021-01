Десетима от Специя шокираха Наполи с обрат (видео)

Отборът на Специя постигна обрат и спечели с 2:1 при гостуването си на Наполи от междинния 16-и кръг в Серия "А". Българският нападател Андрей Гълъбинов не взе участие в мача поради контузия.

"Партенопеите" пропуснаха иключително много положения в мача и накрая трябваше да се примирят със загубата. В 58-ата минута резервата Андреа Петаня засече пас на Джовани Ди Лоренцо и откри резултата в тяхна полза. Само десет минути по-късно обаче новакът изравни от дузпа, реализирана от Мбала Нзола. Тя беше отсъдена за нарушение на Фабиан срещу Томазо Побега. В 77-ата Ардиан Исмайли фаулира Петаня и беше изгонен след втория си жълт картон в мача. Въпреки че останаха с 10-има играчи на терена, гостите стигнаха до победно попадение в 81-ата минута. Тогава удар на Емануел Джеси срещна гредата, но Побега беше на точното място, за да се разпише с добавка.

Even with 62% possession and 27 shots, Napoli still failed to get a single point against Spezia... pic.twitter.com/433pqVzxpE