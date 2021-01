Ювентус показа шампионска игра и повали непобедения Милан (видео)

Отборът на Ювентус записа важен успех с 3:1 при гостуването си на Милан в дербито от междинния 16-и кръг на Серия "А". Головете за "бианконерите" отбелязаха Федерико Киеза (18', 62') и Уестън Маккени (77'), а Давиде Калабрия (41') беше точен за "росонерите". Така италианският първенец сложи край на серията на "Дявола" от 27 поредни шампионатни мача без загуба.

FEDERICO CHIESA OPENS THE SCORING VS MILAN, GOALLL 1-0



That link up play with Dybala pic.twitter.com/YAbpJBCwgu