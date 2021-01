За пореден път Ман Сити е на финал, а Ман Юнайтед се препъна на предпоследното стъпало (видео)

1162 - John Stones has scored his first goal for Manchester City in 1162 days, with his previous one coming against Napoli in November 2017 in the Champions League. Unlikely. pic.twitter.com/ouCe7zFGHJ — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2021

16 - Manchester City have now had 16 different goalscorers in all competitions this season, more than any other Premier League team. Secure. pic.twitter.com/9FpfexZhhh — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2021

Манчестър Сити се класира на финала за Купата на лигата ("Карабао Къп") и ще се бори за четвърти пореден трофей от надпреварата, след като победи с 2:0 градския си съперник Манчестър Юнайтед на " Олд Трафорд ". "Червените дяволи" пък не успяха за четвърти пореден път да прескочат полуфиналната фаза на турнирите, в които участват. Преди година отново "гражданите" препънаха Юнайтед за Купата на лигата, а след това отборът на Оле Гунар Солскяер загуби и полуфиналите за Фа Къп и Лига Европа. Джон Стоунс (50') и Фернандиньо (83') отбелязаха два гола през втората част, в която символичните гости имаха сериозно преимущество. Така Манчестър Сити ще спори за отличието с Тотнъм на Жозе Моуриньо . Финалът бе преместен за по-късна дата и трябва да се състои на 24 април на "Уембли".Солскяер бе направил две промени в стартовия си състав в сравнение с двубоя с Астън Вила Дийн Хендерсън замени на вратата Давид Де Хеа , а Виктор Линдельоф се завърна в центъра на защитата вместо Ерик Байи Феран Торес , Томи Дойл, Скот Карсън и Коул Палмър са под карантина, така че Джосеп Гуардиола не можеше да разчита на никой от тях. Това означаваше, че изборът на испанеца не е толкова голям. Зак Стефен отново започна на вратата, а резервен страж бе 18-годишният Джеймс Трафорд. Серхио Агуеро за пореден път остана на пейката. Иначе две бяха промените и на Гуардиола в сравнение с дербито с Челси . Фернандиньо замени Родри, а Рияд Марез бе предпочетен пред Бернардо Силва Футболистите на Ман Сити излязоха в началото с ретро екипи с №8, с които почетоха паметта на клубната легенда Колин Бел.Още във втората минута Рашфорд изскочи сам срещу Стефен. Стражът изби удара му, но след рикошет в Джон Стоунс топката се озова във врата на гостите. Попадението обаче правилно бе отменено заради засада на Рашфорд. В петата и попадение на Гюндоган бе отменено по същата причина, след като халфът засече центриране отляво на Фодън.Двубоят продължи в същото динамично русло и в деветата минута Зак Стефен се намеси много добре и изби хубав удар на Бруно Фернандеш от границата на наказателното поле. Малко след това пък изстрел на Де Бройне от подобна дистанция срещна гредата.В 24-тата минута станахме свидетели на третия отменен гол. Този път Фодън се откъсна след пас на Зинченко и се справи с Хендерсън, но отново имаше засада.До почивката Сити владееше топката в около 70% от времето, но атаките на Юнайтед изглеждаха малко по-директни. Това обаче не доведе до особени положения. Веднъж Рашфорд се озова очи в очи със стража на гостите след извеждащ пас на Фред , но не успя да овладее топката.Пет минути след началото на втората част "гражданите" излязоха напред в резултата. Фодън центрира от фал отляво на наказателното поле, а Стоунс е би изпуснат на далечната греда и засече отблизо за 0:1.Скоро след това Кансело отправи много опасен изстрел, който премина на сантиметри от сглобката на вратата на Хендерсън. Ман Сити продължи да доминира през втората част и в 57-ата минута Дийн Хендерсън спаси домакините, след като изби с една ръка удар с глава на Стърлинг, засякъл центриране на Фодън. Скоро след това малко не достигна на самия Фодън да засече отблизо центриране на Кансело.В 62-рата минута Хендерсън отново се намеси блестящо. Този път стражът на Юнайтед изби над вратата много качествен изстрел на Марез.Юнайтед опита да наложи натиск, но стигна само до няколко неточни удара на Фернандеш. Вместо това Сити реализира втори гол в 83-тата минута. Уан-Бисака изчисти лошо с глава центриране от корнер, след което топката стигна до Фернандиньо. Бразилецът стреля от въздуха от границата на наказателното поле. Топката тупна няколко пъти и влезе в ъгъла, като Хендерсън изобщо не успя да се намеси.Хендерсън, Уан-Бисака, Линдельоф, Магуайър, Шоу, Фред (88'-Ван де Беек), Мактоминей (75'-Грийнууд), Погба, Фернандеш, Рашфорд, МарсиалСтефен, Кансело, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Бройне, Марез (79'-Родри), Фодън, Стърлинг