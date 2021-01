Парма сменя треньора

От Парма ще се разделят със своя треньор Фабио Ливерани след тежката загуба с 0:3 от Аталанта, съобщава "Скай Спорт Италия". Причината е слабото представяне на тима през този сезон, като той се намира едва на 17-ата позиция в класирането на Серия "А" с 12 точки от 16 мача. Спряганите кандидати за негов наследник са двама - Пауло Соуса и Роберто Д'Аверса, който все още има договор с клуба, след като беше освободен от треньорския пост през миналото лято.

Самият Ливерани призна, че най-вероятно ще напусне отбора. "Ако се наложи да си тръгна, ще го направя със съжалението, че не успях да придам постоянство на нашите резултати и че се изправихме пред много проблеми. Когато структурата в клуба се промени, предсезонната подготовка има ключово значение, но това лято не успяхме да проведем такава. Съжалявам, че напускам. Знам каква е моята роля и я приемам със смирение", заяви той след днешния мач.

That’s it for Liverani!! "I'm leaving with so much regret" #Parma pic.twitter.com/AZKwaa4BxR