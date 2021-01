Камил Стох спечели 69-то издание на "Четирите шанци"

Камил Стох (Полша) спечели 69-то издание на „Четирите шанци“, след като триумфира и в последното състезание от веригата в Бишофсхофен, Австрия.

За полякът това е общо трети „Златен орел“, след като той спечели турнето през 2017 и 2018, като при втория си триумф той записа едва втория „Голям шлем“ в историята на „Четирите шанци“, печелейки и четирите състезания.

'A master of his craft!'



Kamil Stoch does what he does best and takes a third #FourHills title! The Poland star adds the #Bischofshofen for good measure! pic.twitter.com/6okhu0msZu