Конте: Странен мач, късметът напълно ни обърна гръб

Наставникът на Интер Антонио Конте не смята, че неговият отбор е заслужавал да загуби от Сампдория в днешния мач, завършил 2:1 в полза на "моряците". Според него "нерадзурите" са положили големи усилия в двубоя, но късметът не е бил на тяхна страна.

"Мачът беше доста странен. Първо изпуснахме дузпа, а след това ни вкараха два бързи гола. Това определено ни създаде трудности, но отборът игра добре и създаде множество положения за гол. Понякога заслужаваш да загубиш, а друг път, както беше днес, просто не ти е ден. Можехме да вкараме при добавката след нашата дузпа, но ударът на Ашли Йънг удари гредата. Беше трудно да се върнем в мача при 0:2, въпреки че се опитвахме да го сторим до самия край.



Не за първи път играем без Ромелу Лукаку. Всеки знае с какви качества разполага той, но не беше 100% готов и това се видя при влизането му на терена. Разочароващо е, защото смятам, че заслужавахме повече от този мач. Трябва да анализираме какво направихме добре и какво - не, но двубоят беше странен. Играчите дадоха всичко от себе си, но днес късметът напълно ни обърна гръб.

Имайки предвид всички положения, които създаваме и наистина оползотворяваме, справяме се много добре в атакуващата фаза с нападателите, халфовете и дори защитниците. През този сезон може би ни липсва малко баланс, като допуснахме прекалено много голове. Аз обаче нямам забележки относно играта ни в атака и начина, по който се позиционираме в противниковото наказателно поле.

