Моторни спортове Ал-Атия по петите на лидера Петерханзел след трета етапна победа в Рали Дакар 06 януари 2021 | 17:18 - Обновена



Лидерът на Toyota Насер ал-Атия с всеки изминал ден се доближава до лидера Стефан Петерханзел от тима на MINI. Катарецът спечели четвъртия етап от Рали Дакар с дължина от 377 състезателни километра от Вади ад-Давасир до Рияд, при автомобилите. Пилотът на Toyota и френският му навигатор Матийо Бомел изминаха дистанцията за 2:35.39 часа. Така те изпревариха с 11 секунди френския екип на MINI Стефан Петерханзел и Едуар Буланжер в днешния ден. С трето време в столицата на Саудитска Арабия пристигнаха южноафиканците Хенк Латеган и Брет Къмингс. Въпреки етапната победа, която е трета поредна, Ал-Атия остава на второ място в генералното класиране, като изостава с 4:58 минути от лидера Петерханзел. На трето място на 36:19 минути са испанците Карлос Сайнс и Лукас Крус отново с MINI. Who wants to see more photos like these?#Dakar2021 pic.twitter.com/85QZ3RRiDu — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2021 При мотоциклетите испанецът Хоан Бореда Борт с Honda даде много сериозна заявка за крайната победа. Той спечели етапа с време от 2:46.50 часа, като остави на 5:57 минути зад себе си южноафриканеца Рос Бранч с Щьпьгь. Трети на 6:09 минути остана австралиецът Даниел Сандърс с КТМ. The work has already started on Mr Dakar’s car as the leader of the GC is back in the bivouac

And he’s watching it carefully #Dakar2021 | @BFGoodrichEU pic.twitter.com/q584BQbEff — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2021 В генералното класиране начело остава французинът Ксавие дьо Султрат. Състезателят на Husqvarna финишира пети на 7:19 минути зад Бореда Борт и авансът му на върха в подреждането се стопи до само 15 секунди пред испанеца. Трети на 4:24 минути е Бранч. При камионите етапът беше спечелен от фаворита Дмитри Сотников с Kamaz с време от 2:58.47 часа. Втори на 10 секунди остана друг руснак с Kamaz - Андрей Каргинов, а трети се нареди представителят на Беларус Алексей Вишневски с Maz на 14 секунди. В общото класиране Сотников води с 26:22 минути пред чеха Мартин Мачик и с 26:57 минути пред руснака Антон Шибалов с Kamaz. Cars - Stage 4 - PK298



This is a close one! @CSainz_oficial is now just behind @AlAttiyahN with 39km to go.



Follow the live here https://t.co/PIdf3SFOeP#Dakar2021 pic.twitter.com/1MioxpNDUb — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2021 Снимка: twitter.com

ДИМИТЪР ПУНЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 740

