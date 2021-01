Коронавирусът не подмина и красивата Алекс Морган

Известната американска футболистка Алекс Морган е диагностицирана с COVID-19 и се възстановява у дома си. Сексапилната състезателка, която е омъжена за бившия играч от МЛС Сервандо Караско и роди първото си дете миналата година, е дала положителен тест около коледните празници.

my body is fully recovered and I can join my teammates back on the field soon. Be safe and happy new year. (2/2)