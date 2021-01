Зимни спортове Големият талант Тревър Зеграс избран за MVP на Световното 06 януари 2021 | 12:04 Прочетена 268 0



19-годишният Зеграс през целия турнир вкара общо 7 гола и направи 11 голови подавания, като на финала също се разписа. Зеграс в момента играе в отбора на Бостънския Университет, но е избран от Анахайм Дъкс в драфта на НХЛ.

Sent by a Blackberry when Trevor Zegras was 10



Tonight, he is the #WorldJuniors MVP



(via @KyleGalliver) pic.twitter.com/yBM0EgNPBm — Hockey Night in Canada (@hockeynight) January 6, 2021 За най-добър вратар на турнира беше избран Девон Леви от Канада, който е поставен на поста си и в идеалния отбор. Най-добър защитник е Топи Ниемела (Финландия), а най-добър нападател- Тим Щюцле (Германия).

vs coming up...

vs coming up...

The only skater who can give Dylan Cozens a run for tournament MVP is Trevor Zegras. Best playmaker at the World Juniors for a second straight year. pic.twitter.com/2g3Cy3oi7J — Mike Kelly (@MikeKellyNHL) January 5, 2021

