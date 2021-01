НБА Лейкърс оцеля в Мемфис 06 януари 2021 | 11:53 - Обновена Прочетена 1168 0



ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис вкараха по 26 точки за победителите. Джеймс прибави в личната си статистика 11 борби и 7 асистенции, а Денис Шрьодер завърши с 12 точки.

26 for @KingJames

26 for @AntDavis23

@Lakers move to 6-2. pic.twitter.com/DW2uCgIjVJ — NBA (@NBA) January 6, 2021 Дилън Брукс, Горги Диенг и Йонас Валанчунас реализираха за Гризлис по 13 точки всеки, като последният овладя и 11 борби. Брандън Кларк остана с 12, Кайл Андерсън вкара 10.

1-point game in 3rd Q on NBA TV pic.twitter.com/Wj5OUciedO — NBA (@NBA) January 6, 2021 Срещата премина през множество обрати, но в заключителните минути тимът от Лос Анджелис стигна до драматичния триумф и нанесе втора поредна загуба на Глизлитата. Шампионите водеха с 9 точки двайсетина секунди преди сирената, но грешки, включително и на ЛеБрон Джеймс, доведоха нещата до една атака разлика. Гризлитата обаче не се възползваха и така се стигна до логичния успех за гостите, който бе четвърти пореден за тях. Малко изненадващо Лос Анджелис Лейкърс изпита сериозни проблеми при гостуването си на Мемфис тази нощ и за момент бе на път да изпусне мача, но все пак се наложи с 96:94.ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис вкараха по 26 точки за победителите. Джеймс прибави в личната си статистика 11 борби и 7 асистенции, а Денис Шрьодер завърши с 12 точки.Дилън Брукс, Горги Диенг и Йонас Валанчунас реализираха за Гризлис по 13 точки всеки, като последният овладя и 11 борби. Брандън Кларк остана с 12, Кайл Андерсън вкара 10.Срещата премина през множество обрати, но в заключителните минути тимът от Лос Анджелис стигна до драматичния триумф и нанесе втора поредна загуба на Глизлитата. Шампионите водеха с 9 точки двайсетина секунди преди сирената, но грешки, включително и на ЛеБрон Джеймс, доведоха нещата до една атака разлика. Гризлитата обаче не се възползваха и така се стигна до логичния успех за гостите, който бе четвърти пореден за тях. 0



