Сан Антонио Спърс прекъсна негативната си серия с успех над Клипърс

Пати Милс записа личен рекорд от осем тройки и завърши общо с 27 точки, след като се появи на терена от пейката.

Patty Mills (27 PTS) catches fire, burying a career-high 8 triples to lift the @spurs!



Dejounte Murray: 21 PTS, 5 AST

Kawhi Leonard: 30 PTS, 10 AST

Patrick Beverley: 20 PTS, 8 REB, 8 AST, 6 3PM pic.twitter.com/VjXkmlQ1MI — NBA (@NBA) January 6, 2021 Деджонти Мъри добави 21, а Руди Гей остана с 16. ЛаМаркъс Олдридж вкара 14 точки, а Келдън Джонсън взе 11 борби, което е личен негов рекорд.

Dejounte on the break to highlight a 27-3 @spurs run on NBA League Pass! pic.twitter.com/FFy73d1HA8 — NBA (@NBA) January 6, 2021 Спърс пък изравниха клубния си рекорд с 20 рееализирани тройки в един мач.



Шпорите водеха с 24 точки в края на първата част, преди Кауи Леонард да се развихри. Той приключи мача с 30 точки и 10 асистенции, като само в третата вкара 11.



