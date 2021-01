И Ванкувър получи разрешение за домакинство през новия сезон в НХЛ

Отборът на Ванкувър Канъкс получи разрешение от властите в канадската провинция Британска Колумбия да домакинства мачовете си от новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) в собствената си зала.

Както е известно, заради пандемията от коронавирус от НХЛ преразпределиха своите дивизии за новия сезона, като заради затваряне на границата между САЩ и Канада, седемте тима от родината на спорта ще участват в Северната дивизия и ще играят само мачове помежду си.

We are officially underway! The #Canucks hit the ice at @RogersArena for the first day of training camp for the 2021 season, presented by @TD_Canada. pic.twitter.com/qz08ujPlHu