НБА Чикаго с инфарктна победа срещу Портланд 06 януари 2021 | 10:49 - Обновена Прочетена 952 0



копирано



Zach's CLUTCH three from the floor! pic.twitter.com/BSRd9g0HYE — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 6, 2021 Ото Портър Джуниър добави 19 точки и 13 рибаунда за победителите, които влизат в серия от четири победи в последните си пет срещи. За домакините Си Джей Маккълъм вкара 26 точки, в това число 6 тройки. Деймиън Лилард добави 24 точки и 9 подавания.



Блейзърс поведоха с повече от 20 точки в началото на мача, но Булс успяха да обърнат и да вземат те водачеството. В четвъртата част Чикаго изравни 91:91 с тройка на Портър, а 6:36 преди финалната сирена Чикаго дръпна с 96:94 с нов успешен изстрел от зоната за 3 точки на Гарет Темпъл. Домакините направиха ново обръщане на резултата и с тройка на Кармело Антъни взеха преднина със 100:98 преди новобранецът на Биковете Патрик Уилямс да изравни 4:12 преди сирената.

21 PTS and a career-high 10 REB for @CobyWhite in the @chicagobulls W! #BullsNation pic.twitter.com/7XKgc3yyzb — NBA (@NBA) January 6, 2021 Портър-Джуниър продължи с успешната стрелба за 104:100. Гонитбата продължи до последната секунда, като Лилард намали на 108:109 с тройка 5.7 секунди преди края. Но два наказателни удара на Уайт оформиха крайната победа. Коби Уайт вкара 21 точки и спечели рекордните за кариерата си 10 борби при победата на Чикаго над Портланд със 111:108 като гост в среща от първенството на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА). За Биковете това е четвърта победа в осмия им мач от началото на сезона, докато домакините инкасираха четвърто поражение.Ото Портър Джуниър добави 19 точки и 13 рибаунда за победителите, които влизат в серия от четири победи в последните си пет срещи. За домакините Си Джей Маккълъм вкара 26 точки, в това число 6 тройки. Деймиън Лилард добави 24 точки и 9 подавания.Блейзърс поведоха с повече от 20 точки в началото на мача, но Булс успяха да обърнат и да вземат те водачеството. В четвъртата част Чикаго изравни 91:91 с тройка на Портър, а 6:36 преди финалната сирена Чикаго дръпна с 96:94 с нов успешен изстрел от зоната за 3 точки на Гарет Темпъл. Домакините направиха ново обръщане на резултата и с тройка на Кармело Антъни взеха преднина със 100:98 преди новобранецът на Биковете Патрик Уилямс да изравни 4:12 преди сирената.Портър-Джуниър продължи с успешната стрелба за 104:100. Гонитбата продължи до последната секунда, като Лилард намали на 108:109 с тройка 5.7 секунди преди края. Но два наказателни удара на Уайт оформиха крайната победа. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 952 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1