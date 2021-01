Новият сезон във Формула Е стартира на 26 февруари в Саудитска Арабия

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха официално къде ще стартира седмият сезон в историята на Формула Е, който ще е и първи със статут на световен шампионат на организацията. Неговото начало ще бъде в Дирия, Саудитска Арабия на 26 февруари, когато ще се проведе и първото нощно състезание в историята на шампионата.

Освен това, страната от Близкия изток ще приеме и втория кръг от седмия сезон във Формула Е, като той ще се проведе на 27 февруари, отново под изкуствено осветление. По този начин Дирия за втори пореден сезон ще приеме двоен уикенд, и за трети такъв откриващия старт за сезона, след като това се случи през 2018-19 и 2019-20.

